Huelga en aeropuerto de Berlín afecta a 57.000 pasajeros

La huelga fue convocada por el sindicato de servicios Ver.di, en el marco de la segunda ronda de negociaciones salariales. Y es que considera insuficiente la más reciente propuesta de la patronal.

El sindicato negocia actualmente con la empresa gestora del aeropuerto un aumento salarial para unos 2.000 empleados de al menos el 6 por ciento. Con un mínimo de 250 euros adicionales al mes por grupo o categoría. Con una vigencia de doce meses. Además, reclama un día libre adicional para los afiliados al sindicato.

Alrededor de 57.000 pasajeros se ven afectados por la huelga que paralizó el tráfico aéreo en el aeropuerto de Berlín-Brandeburg. No se llevará a cabo ninguno de los aproximadamente 445 despegues y aterrizajes previstos para el día, según la empresa responsable de la infraestructura aeroportuaria.

Medio millón de afectados

Desde el lunes, Alemania está aislada por aire debido a una huelga de un día, que afecta desde esta madrugada a 13 de los principales aeropuertos y ha provocado la cancelación de 3.400 vuelos. Aproximadamente medio millón de pasajeros se han visto afectados.

El paro fue convocado por el sindicato ver.di. Se lleva a cabo en once de los principales aeropuertos para reclamar mejoras salariales para los empleados que trabajan en el sector público y en los servicios de asistencia en tierra.

Los aeropuertos afectados son los de Múnich, Stuttgart, Fráncfort, Colonia/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburgo, Berlín-Brandeburgo y Leipzig-Halle.

En el caso de los aeropuertos de Weeze, cerca de Düsseldorf, y en el de Karlsruhe/Baden-Baden, sólo han sido convocados a secundar la huelga los empleados de seguridad aérea. En tanto, el aeropuerto de Hamburgo lleva paralizado desde el domingo, después de que ver.di adelantara sin previo aviso el paro para los servicios de asistencia en tierra.

Fuente: DW