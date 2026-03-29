Abuchean a El ‘Tri’ en el restreno del estadio Azteca

Más que un partido preparatorio, el México-Portugal era un ensayo general, la prueba definitiva de que el estadio Azteca –ahora renombrado estadio Banorte– está listo para reclamar su lugar como el único templo del futbol que ha visto tres veces la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA.

Más de 81 mil 300 personas acudieron al despertar del renovado gigante de techos rojos, una estructura capaz de sostener el peso del mundo, la presión del reloj y partidos decepcionantes como el de ayer (0-0), donde el resultado es un bostezo de lujo y los abucheos contrastan con la magnitud del escenario.

México se dedicó a lo que mejor sabe hacer cuando el rival es serio: correr detrás de la pelota, una persecución inútil y agotadora que generó casi nada en el arco defendido por Rui Silva. El equipo nacional incluso se salvó de milagro, porque un remate del delantero del París-Saint Germain, Gonçalo Ramos, pegó en el poste.

La afición cumplió con el libreto los primeros 20 minutos. Cantó el “Dale, dale, México”, organizó la Ola y regaló un aplauso cerrado al mediocampista Álvaro Fidalgo, nacido en España, pero naturalizado mexicano. Sin embargo, el amor en el Azteca dura lo que tarda en llegar el aburrimiento.

Los aplausos se volvieron silbidos y una multitud empezó a invocar a Armando Hormiga González, como si un solo nombre pudiera arreglar el desierto de ideas del Tricolor. La única respuesta llegó en contra del equipo: abucheos, reproches y preguntas sin resolver sobre un once titular.

Fuente: La Jornada