Film brasileño, candidato a mejor película en premios Óscar

Estas son las producciones nominadas al Óscar a mejor película de la 98ª edición de los galardones, que se entregarán el 15 de marzo de 2026 en Hollywood: «Bugonia», «F1», «Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supremo», «Una batalla tras otra», la película brasileña «Agente secreto», «Valor sentimental», «Pecadores» y «Sueños de trenes».

Concretamente «Sinners» («Pecadores»), se coronó como la película más nominada de la 98º edición de los premios Óscar, aspirando a un récord de 16 candidaturas.

La brasileña ‘The Secret Agent’, de Kleber Mendonça Filho, y la española ‘Sirat’, de Oliver Laxe, competirán por el Óscar a mejor película internacional con ‘It was just an Accident’, del iraní Jafar Panahi (Francia); ‘The Voice of Hind Rajab’, de Kaouther Ben Hania (Túnez) y ‘Sentimental Value’, de Joachim Trier (Noruega).

‘Sirat’ optará además al Óscar a mejor sonido (para Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas), mientras que ‘El agente secreto’ cuenta con otras tres nominaciones, a mejor actor principal (Wagner Moura), mejor casting y mejor película.

Wagner Moura, candidato a mejor actor

El brasileño Wagner Moura competirá por el Óscar a mejor actor junto a Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’) y Michael B. Jordan (‘Sinners’).

La estatuilla a la mejor dirección se la disputarán Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’), Chloé Zhao (‘Hamnet’) y Ryan Coogler (‘Sinners’), junto a Josh Safdie (‘Marty Supreme’) y Joaquim Tier (‘Sentimental Value’).

