Evacúan a miles de turistas por incendios en la Patagonia

Al menos 3.000 turistas fueron evacuados debido a los fuegos que devoran miles de hectáreas de bosque en diferentes puntos de la Patagonia argentina, informaron autoridades el miércoles.

Un año después de los peores incendios forestales de la región en tres décadas.

El gobernador de Chubut, una de las provincias más afectadas, aseguró que uno de los incendios más importantes fue provocado intencionalmente.

«Evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar (…) Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos», dijo el gobernador Ignacio Torres.

Ello, en referencia al balneario de Puerto Patriada al norte del lago Epuyén, unos 1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.

El fuego comenzó el lunes en las cercanías de este poblado andino de unos 50 habitantes estables. En pocas horas avanzó con voracidad debido a las condiciones climáticas de sequía y fuerte viento.

Hasta el miércoles, afectaba al menos 2.000 hectáreas, informó el gobierno provincial en un comunicado.

El incendio «se inició con un acelerante o nafta, que es lo que determina que efectivamente alguien quiso prender ese fuego», dijo el fiscal Carlos Díaz Mayer.

Torres anunció una recompensa de 50 millones de pesos (unos 33.000 dólares) para quienes aporten datos sobre el siniestro.

Además de Chubut, hay incendios forestales en las provincias patagónicas de Neuquén, Santa Cruz y Río Negro, y al sur de Buenos Aires, según la Agencia Federal de Emergencias.

Alerta roja en varias provincias

Cientos de brigadistas combaten el fuego con el apoyo de helicópteros y seis aviones hidrantes.

Las altas temperaturas, fuertes vientos y la sequía presentan un escenario de riesgo en el comienzo de 2026.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego decretó hasta el viernes el alerta roja de peligro de incendios en ocho provincias del centro y sur del país.

Los incendios forestales en la Patagonia argentina continuaron expandiéndose este miércoles en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro. Y han dejado ya un saldo de más de 4.000 hectáreas, según datos oficiales.

De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde principios de diciembre los incendios forestales quemaron más de 4.000 hectáreas de bosques y viviendas en la Patagonia, incluidos sectores de parques nacionales.

Fuente: DW