Embajada de EEUU actualiza alerta de viaje en México

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una tercera actualización de su alerta de seguridad.

Recomienda a sus ciudadanos y personal diplomático permanecer en resguardo.

Eso, ante la serie de operativos, bloqueos carreteros y actos de violencia registrados en amplias zonas del país. Lo anterior tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La recomendación afecta tanto a viajeros como a residentes estadounidenses en México.

La actualización de la alerta, difundida la noche del domingo 22 de febrero, señala que los operativos de seguridad y los bloqueos impactaron a 20 estados de la República.

Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara)

Baja California (Tijuana, Tecate y Ensenada)

Quintana Roo (Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum)

Nayarit (zona de Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, cerca de Puerto Vallarta)

Sinaloa (Mazatlán)

Colima

Guanajuato

Guerrero

Estado de México

Michoacán

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas

Fuente: Infobae