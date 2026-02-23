Embajada de EEUU actualiza alerta de viaje en México

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una tercera actualización de su alerta de seguridad.

Recomienda a sus ciudadanos y personal diplomático permanecer en resguardo.

Eso, ante la serie de operativos, bloqueos carreteros y actos de violencia registrados en amplias zonas del país. Lo anterior tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La recomendación afecta tanto a viajeros como a residentes estadounidenses en México.

La actualización de la alerta, difundida la noche del domingo 22 de febrero, señala que los operativos de seguridad y los bloqueos impactaron a 20 estados de la República.

Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara)
Baja California (Tijuana, Tecate y Ensenada)
Quintana Roo (Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum)
Nayarit (zona de Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, cerca de Puerto Vallarta)
Sinaloa (Mazatlán)
Colima
Guanajuato
Guerrero
Estado de México
Michoacán
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Tamaulipas
Veracruz
Zacatecas

Fuente: Infobae

