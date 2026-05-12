Alertan de páginas fraudulentas que ofertan boletos para el Mundial

A un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia alertó a los aficionados por páginas fraudulentas que ofertando boletos para la justa deportiva en redes sociales.

Este tipo de fraude suele intensificarse tras la reciente liberación de boletos realizada por la FIFA el pasado 7 de mayo, como parte de la fase denominada “Fase de Venta de Última Hora”, en la que las entradas se habilitan de forma gradual y exclusivamente mediante plataformas oficiales, precisaron.

El organismo identificó un esquema fraudulento durante el pasado partido de la selección de Portugal en la capital del país, donde un supuesto sitio en Facebook identificado como “Fanzone” solicitaba transferencias bancarias inmediatas mediante WhatsApp para la supuesta compra de boletos.

Recordaron que autoridades y organizadores internacionales, entre ellos la FIFA, han reiterado la importancia de adquirir boletos exclusivamente mediante sitios oficiales.

Redes sociales

Según los análisis, las redes sociales son uno de los principales canales utilizados por grupos delictivos para captar víctimas. Facebook concentra el 48.8% de las incidencias, seguido de páginas web con 10.4%; Instagram, con 9.2%; TikTok, con 4.0%; y WhatsApp, con 3.6%, siendo estas las principales plataformas utilizadas para enganchar a las personas.

El 66% de los reportes corresponde a mujeres, mientras que las personas jóvenes de entre 18 y 30 años representan el 34% de los casos. La Ciudad de México concentra el 75% de la incidencia nacional, particularmente en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, ambas con 12.8% de los reportes.

Del total de casos registrados fuera de la capital, el Estado de México concentra el 40.3%.

El organismo advirtió que, aunque los montos más frecuentes de fraudes de este tipo oscilan entre mil y 3 mil pesos, el riesgo aumenta durante eventos masivos de talla internacional, donde la alta demanda es utilizada para presionar a las personas compradoras y los fraudes pueden alcanzar pérdidas de hasta 100 mil pesos.

Fuente: La Jornada