CDMX pone en marcha registro de alojamientos temporales

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció el lanzamiento de la plataforma de registro de estancias turísticas eventuales, un sistema para regular el alquiler de alojamientos temporales en plataformas digitales.

“Este sistema brinda garantías, protege derechos y ofrece seguridad jurídica tanto a huéspedes como a anfitriones”, aseguró la mandataria durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con estimaciones del Gobierno capitalino, en la Ciudad de México hay más de 30 mil viviendas destinadas al alojamiento temporal, con un importante grado de concentración en las alcaldías centrales.

El registro de alojamientos temporales de CDMX es un sistema para regular el alquiler temporal de inmuebles ofertados en plataformas digitales. El objetivo es establecer obligaciones para los anfitriones de estos espacios.

Clara Brugada explicó que los anfitriones deberán acreditar la propiedad del inmueble, así como garantizar condiciones adecuadas para los huéspedes. Además, deberán entregar informes semestrales sobre el número de noches ocupadas y las quejas recibidas.

La mandataria resaltó que las personas que tengan más de tres inmuebles para renta temporal tendrán que constituirse como establecimiento mercantil.

“Este es un paso fundamental que hoy damos hacia un nuevo modelo de regulación de alquileres temporales en la Ciudad de México”, expresó.