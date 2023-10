Dorothy Hoffner se lanzó de un paracaídas a sus 104 años de edad

Dorothy Hoffner se lanzó de un paracaídas a los 104 años de edad para convertirse en la mujer más longeva en completar dicha hazaña.

Hoffner quiere ser certificada como la persona de mayor edad en saltar en paracaídas. Ello, tras haber dejado su andadera y lanzarse a volar a los cielos de Estados Unidos.

Ella explicó que la edad solo se trata de un número. Así lo demostró al aterrizar este en Skydive Chicago en Ottawa ante la ovación y reconocimiento de decenas de personas que vieron el final de su valiente hazaña.

A pesar de que no tiene el reconocimiento del récord Guinness, sí logró superar a la paracaidista sueca Linnéa Ingegärd Larsson, quien se aventó a los 103 años el pasado mes de mayo de 2022.

🌎🏆WORLD RECORD🏆🌎 — Dorothy Hoffner became the oldest skydiver ever today.

"Age is just a number," the 104-year-old said after she jumped at Skydive Chicago Airport. Here’s her epic jump and free fall in slow-mo: pic.twitter.com/194NdxGzSU

— Jake Sheridan (@JakeSheridan_) October 1, 2023