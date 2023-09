Mujer derrumba su “propia casa” tras divorciarse

Una mujer peruana se volvió viral porque decidió derrumbar su “propia casa” y así evitar que su exmarido no se quedara con la propiedad al término del divorcio.

El causo furor en redes sociales, pues la protagonista Yumiko Ramírez, difundió videos donde se ve a los trabajadores destruyendo las paredes y ventanas de la vivienda donde ella habitaba con sus tres hijos.

Yumiko narró que años atrás se casó con el padre de sus tres hijos y después de la boda su suegro, como regalo, les obsequió un terreno en la zona de Chancay para que construyeran su casa.

No obstante, la pareja de la mujer le fue infiel en repetidas ocasiones, y Yumiko decidió divorciarse de él, lo que derivó en que su suegro acudió a la propiedad para pedirle que desalojara la vivienda, a pesar de que ahí también vivían sus nietos.

Para esto, la mujer se agarró de valor y prefirió demoler su casa que dársela a la familia de su expareja y a la vez informó que acudió a las autoridades para pedir que intervinieran y ella pudiera conservar su casa, pero perdió la batalla en el Poder Judicial.

«Nos desaloja (mi suegro) porque a mí me está pidiendo el terreno. Quiere que le entregue el terreno, más la edificación porque eso yo lo he hecho, a mí me ha costado», dijo la mujer.

Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, Yumiko optó por demoler su casa, para evitar que la familia de su exesposo disfrutara de la propiedad que ella había construido con su trabajo duro.

«A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor (su expareja) nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos», dijo la mujer al ser cuestionada sobre los motivos por los que decidió destruir su casa.

Finalmente, la mujer reveló que su exesposo ya tiene otra casa, donde actualmente vive con sus hijastros a quienes mantiene.

Agregó que el sujeto no se hace responsable de los hijos que tiene con ella, por lo que ha decidido emprender acciones legales y demandarlo para que entregue pensión a sus hijos.

