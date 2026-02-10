Cuba se queda sin combustible para aviones

Facebook
Twitter
Pinterest
Cuba se queda sin combustible para aviones

Rusia busca soluciones junto a autoridades de Cuba y hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos, afirmó este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tras el anuncio de La Habana de que se ha quedado sin combustible para aviones.

4.000 turistas rusos en la isla

«Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos», declaró Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria, al insistir en que «la situación en Cuba es realmente crítica».

Añadió que «estas medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país» y aseguró que Moscú y La Habana estudian «posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos».

Según informó este lunes el servicio de prensa de la Unión de la Industria Turística Rusa, en estos momentos en la nación caribeña se encuentran alrededor de 4.000 turistas rusos y todos los vuelos previstos se efectúan con normalidad.
Otro golpe al turismo en la isla

La víspera, el Gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según confirmaron agencias como EFE y AFP.

Fuente; DW

Imagen de silchr69

silchr69

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Ultimas Noticias

Nuestra Selección

Suscríbase a nuestro boletin

Escribe una breve descripción, que describirá el título o algo informativo y útil.

SUSCRIBIRSE

leer más notas

Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©
Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©

Aviso de privacidad

Políticas de privacidad