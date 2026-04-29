México reconoce ayuda de EEUU en la captura de “El Jardinero”

La captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, presunto alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias a un intercambio de información con agencias estadounidenses, según confirmaron este martes autoridades mexicanas.

El caso, que ha puesto en primer plano la cooperación bilateral en seguridad, ocurre mientras la administración de Donald Trump mantiene la presión sobre México para intensificar la lucha contra el narcotráfico.

El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, dejó claro en conferencia de prensa que la participación de Estados Unidos se limitó al suministro de datos y análisis de inteligencia, sin presencia de personal extranjero durante la operación en territorio mexicano.

“Más que una participación de Estados Unidos, se trató de un intercambio de información”, puntualizó Trevilla. “Es muy diferente tener un intercambio de información, como lo permite la ley, que tener agentes en el terreno”.

Fuente: Infobae