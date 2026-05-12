La experiencia de asistir a una Copa del Mundo está cambiando radicalmente, y Ariel Picker, CEO de Seguritech, asegura que el Mundial de Fútbol del 2026 será el ejemplo más claro de cómo la tecnología redefinirá la seguridad y la movilidad en los grandes eventos internacionales.

Más allá del espectáculo deportivo, el directivo acota que el torneo será una demostración de innovación aplicada a la vida urbana.

Con sedes repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá, el campeonato reunirá a millones de visitantes en aeropuertos, hoteles, estadios, corredores turísticos y sistemas de transporte.

Para Ariel Picker, ese contexto obliga a evolucionar hacia modelos de seguridad mucho más inteligentes y conectados.

La edición de 2026 será la más grande organizada hasta ahora, toda vez que participarán 48 selecciones y se jugarán 104 partidos en 16 ciudades, lo que implica una coordinación inédita entre autoridades, organizadores y sistemas tecnológicos.

Tecnología invisible que transformará la experiencia

Aunque muchos aficionados probablemente no la notarán directamente, la tecnología estará presente en prácticamente cada aspecto del Mundial.

Desde sistemas avanzados de videovigilancia hasta plataformas de monitoreo en tiempo real, el objetivo será crear experiencias más seguras, fluidas y eficientes.

Ariel Picker considera que la Inteligencia Artificial (IA) tendrá un rol central para analizar grandes volúmenes de información y detectar posibles riesgos antes de que se conviertan en incidentes.

Eso permitirá gestionar multitudes, optimizar accesos y mejorar la movilidad alrededor de las sedes mundialistas.

La innovación también alcanzará espacios estratégicos como aeropuertos, corredores turísticos y centros de entretenimiento.

No obstante, gracias a herramientas de analítica predictiva, será posible identificar comportamientos atípicos y coordinar respuestas más rápidas entre distintas instituciones.

El Mundial como escaparate global

Ariel Picker señala que el torneo no solo será una fiesta deportiva, sino también una vitrina internacional para las ciudades inteligentes y las nuevas tendencias tecnológicas.

La interoperabilidad entre sistemas de seguridad en tres países distintos representará uno de los mayores retos de la organización.

Asimismo, la posibilidad de compartir información en tiempo real permitirá reforzar estrategias preventivas y facilitar la coordinación multinacional, y en ese sentido, capacidad tecnológica, explicó el especialista, marcará el futuro de los grandes eventos globales.

Además, el Mundial 2026 podría convertirse en el antecedente más importante rumbo a la Copa del Mundo de 2030, una edición aún más internacional que incluirá sedes en distintos continentes.

En ese contexto, la innovación tecnológica dejará de ser un valor agregado para convertirse en un componente esencial de cualquier evento masivo.

Ariel Picker concluye que la evolución de la seguridad ya no depende únicamente de presencia física o protocolos tradicionales.

Hoy, la combinación entre datos, IA y conectividad global está transformando la forma en que millones de personas viven experiencias internacionales de gran escala.