Acusan a Cole Allen de intentar matar a Trump

Esta tarde se hizo oficial la lista de cargos en contra de Cole Allen, quien protagonizó el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado:

Posesión de armas

Atacar a un oficial de la ley

Intento de asesinar al presidente de Estados Unidos

El sábado por la noche, la administración de Donald Trump debió evacuar el hotel Hilton durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca cuando el ruido de un disparo desconcertó a quienes se encontraban allí y se activó el protocolo. El atacante fue identificado como Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años, residente de Torrance, California, y se encuentra arrestado.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto analizó las fallas por parte de la seguridad de la Casa Blanca y la postura de Trump tras el intento de ataque.

“El inicio de semana con un Trump en el mejor traje que le queda, que es acaparar la tensión, y que todas las miradas estén puestas en él, y justamente no en el conflicto, en la guerra en la que está asumido todavía Estados Unidos”, remarcó el analista y sostuvo que muchos se preguntan que fue lo que falló.

Frente al ataque de la cena de los corresponsales, Repetto comparó el intento de atentado con la serie Designated Survivor, donde se repite esta escena de ataque en una sala en la que se encontraban varios funcionarios y un terrorista hace estallar el Congreso.

Fuente: La Nación