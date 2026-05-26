La tercera edición de la Simicarrera Veracruz reunió a cerca de tres mil personas en el malecón del puerto de la ciudad en una jornada que combinó deporte, convivencia familiar y acciones a favor del medio ambiente.

La carrera, impulsada por el presidente del Grupo Por Un País Mejor y CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, tuvo como objetivo principal recaudar fondos para la restauración del bosque de niebla en la región de Huatusco, uno de los ecosistemas más vulnerables del estado.

El bosque de niebla de Veracruz enfrenta una reducción constante de su superficie debido a la tala ilegal, el cambio de uso de suelo y el aumento de las temperaturas. De acuerdo con investigaciones del Instituto de Biología de la UNAM, este ecosistema ha perdido alrededor del 3% de su superficie en los últimos 15 años.

Por ello, Víctor González Herrera donará y duplicará los recursos obtenidos mediante las inscripciones a la Simicarrera a la asociación Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas). La organización fue fundada en Veracruz en 1999 y está especializada en proyectos de restauración ecológica.

Víctor González Herrera promueve el deporte y el cuidado del medio ambiente

La organización Sendas sembrará alrededor de 10 mil plantas en 10 hectáreas del bosque de niebla de Xalapa. También instalará cámaras trampa para monitorear al chivicoyo, una especie de ave incluida en el Registro de Especies Mexicanas Amenazadas.

“La Simicarrera Veracruz se posiciona como una iniciativa que combina deporte, participación social y cuidado del medio ambiente y promueve acciones para la protección de especies y ecosistemas clave en la región”, afirmó Víctor González Herrera.

En la tercera edición de la Simicarrera, el veracruzano Luis Alberto López obtuvo el bicampeonato en los 10 kilómetros, con un tiempo de 31 minutos y 44 segundos. En tanto, en la rama femenil, María Guadalupe Mojica Castillo ganó el primer lugar al registrar 39 minutos y 30 segundos. Ambos atletas recibieron un premio económico de 10 mil pesos.

Con iniciativas como esta, el presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor y CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, fortalece una estrategia que busca vincular el deporte con causas ambientales y sociales, mediante la participación ciudadana y la protección de ecosistemas estratégicos en México.