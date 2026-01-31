Aumento de peso en osos polares desconcierta a científicos

Numerosos estudios han alertado de que la pérdida acelerada del hielo marino causada por el cambio climático está afectando la supervivencia de los osos polares (Ursus maritimus) en el Ártico.

Estos grandes depredadores usan el hielo como una plataforma para cazar otros animales —como focas o morsas— y como un espacio para construir las guaridas donde nacen sus crías. Investigaciones previas sugieren incluso que esta especie podría desaparecer antes del 2100.

Sin embargo, una nueva investigación publicada en Scientific Reports revela un fenómeno inesperado: las poblaciones de osos polares del archipiélago de Svalbard (Noruega) han aumentado de peso en los últimos 20 años.

Un resultado inesperado en una de las zonas más afectadas

La sorpresa es mayor porque el mar de Barents, donde se ubica Svalbard, ha perdido hielo marino más rápido que otras regiones del Ártico, debido a un aumento de temperaturas superior al promedio regional.

Además, entre 1979 y 2014, la región perdió hábitat de hielo marino a una tasa de cuatro días por año, más del doble que otras áreas donde viven osos polares.

«El aumento en la condición física —de los osos— durante un período de pérdida significativa de hielo marino fue una sorpresa», afirma Jon Aars, autor principal del estudio y científico del Instituto Polar Noruego (NPI).