Ola de frío extremo provoca “terremotos de hielo”

Una ola de frío extremo provocó en Estados Unidos una serie de fenómenos denominados “terremotos de hielo” o criosismos, que generaron intensas vibraciones y estallidos en el suelo de varios estados entre el 25 y el 28 de enero, afectando a millones de residentes y movilizando a las autoridades meteorológicas. El fenómeno se manifestó con fuerza en Kentucky, donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) reportó numerosas llamadas de ciudadanos alarmados por ruidos y movimientos inusuales en la tierra.

De acuerdo con la agencia EFE, que citó fuentes oficiales del NWS, estos terremotos de hielo se producen cuando el suelo, saturado por lluvias o lluvias gélidas, experimenta un descenso abrupto de la temperatura, lo que provoca la congelación y expansión repentina del agua subterránea. Esta reacción genera fracturas en el terreno acompañadas de sonidos comparables a explosiones o disparos, así como vibraciones perceptibles en viviendas y estructuras.

El fenómeno se desarrolla en el contexto de una ola polar vinculada al desplazamiento del vórtice polar, que llevó aire ártico a zonas poco habituales del país, como Kentucky y Tennessee. Según el NWS, la tormenta invernal dejó temperaturas entre 15 y 20 grados Celsius por debajo del promedio estacional, nevadas intensas, cortes de energía y al menos 34 víctimas mortales, de acuerdo con los balances recogidos por EFE.

¿Qué son los terremotos de hielo y por qué ocurren?

Los terremotos de hielo o criosismos son fenómenos sísmicos superficiales provocados por la congelación súbita del agua contenida en suelos saturados. El NWS explicó que estos eventos requieren condiciones específicas: lluvias o lluvias gélidas que saturan el terreno, seguidas de un descenso rápido de temperatura que congela la humedad interna. La expansión brusca del agua al solidificarse genera grietas y fracturas, lo que provoca sonidos intensos y vibraciones.

En declaraciones recogidas por EFE, Evan Webb, meteorólogo del NWS en Kentucky, señaló: “Cuando el suelo se satura debido a la lluvia o a la lluvia gélida, la cual logra penetrar en el suelo no congelado, puede producirse este evento si las temperaturas descienden de manera abrupta. Toda esa humedad se congela y se expande muy rápido al convertirse en hielo. Esto causa pequeñas grietas o fracturas y es lo que genera esos estruendos fuertes o ‘estallidos’ que la gente ha estado escuchando recientemente”.

