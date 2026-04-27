Extranjeros transportaban 1 tonelada de cocaína en costas de México

Con casi una tonelada de cocaína, seis hombres de nacionalidad extranjera fueron detenidos cuando transportaban la droga sintética a bordo de una embarcación frente a las costas de Chiapas.

Su arresto se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Eso, luego de que se diera seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima.

Durante la inspección, los navales detectaron una embarcación con tres motores fuera de borda que ejecutaba movimientos que no era propios de la navegación civil. Por lo que ordenó un despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptarla en altamar.

Fue así que la embarcación se interceptó aproximadamente a 65 millas (120 km) al noroeste de Puerto Chiapas. Se localizaron a seis hombres de nacionalidad extranjera y 18 bultos con un peso aproximado de 904 kilos de cocaína.

Detenidos

Luego de ser interceptados, los seis hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Las autoridades informaron que el decomiso de cocaína representa una afectación de alrededor de más de 349 millones de pesos, así como de evitar que miles de dosis de esta droga lleguen a las calles.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales. Eso, para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”, afirmaron las autoridades implicadas en el decomiso.

Un hecho similar ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando la Secretaría de Marina informó el aseguramiento de una embarcación que transportaba aproximadamente 650 kilogramos de presunta cocaína frente a las costas de Michoacán.

Fuente: Infobae