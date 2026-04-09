Las ciudades actuales operan en un entorno cada vez más complejo, donde los riesgos pueden surgir y escalar en cuestión de minutos. Desde fenómenos climáticos hasta incidentes de seguridad o fallas en la movilidad, la velocidad con la que se desarrollan estos eventos ha puesto en evidencia las limitaciones de los modelos tradicionales de respuesta. Para Ernesto Mizrahi Haiat, especialista en seguridad y tecnología aplicada a entornos urbanos, el cambio de paradigma es claro: ya no basta con reaccionar de manera eficiente, es necesario prever

En este contexto, la inteligencia artificial comienza a posicionarse como una herramienta clave para anticipar emergencias antes de que se conviertan en crisis. La capacidad de la IA para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real abre la puerta a una gestión más proactiva, donde las decisiones se toman con base en información predictiva.

Datos en tiempo real para prevenir riesgos

Uno de los principales avances en este campo es la posibilidad de integrar múltiples fuentes de información en una sola plataforma. Sensores urbanos, cámaras de videovigilancia, sistemas de transporte, datos meteorológicos y registros históricos pueden ser analizados de forma simultánea por algoritmos que buscan patrones de comportamiento.

Ernesto Mizrahi Haiat explica que estos sistemas permiten detectar señales tempranas que, de otra forma, pasarían desapercibidas. Cambios en el flujo vehicular, incrementos atípicos en la concentración de personas o variaciones en condiciones ambientales pueden convertirse en indicadores de riesgo.

A partir de este análisis, las autoridades pueden implementar medidas preventivas, como redirigir el tránsito, desplegar equipos de emergencia o activar protocolos específicos antes de que la situación se agrave. La clave, señala, está en transformar datos aislados en inteligencia operativa útil.

Retos tecnológicos y responsabilidad institucional

Sin embargo, la adopción de inteligencia artificial en la gestión urbana también plantea desafíos relevantes. Ernesto Mizrahi Haiat advierte que la precisión de los sistemas depende en gran medida de la calidad de los datos y de la solidez de los algoritmos utilizados.

La transparencia y la auditabilidad se vuelven elementos indispensables para garantizar que las decisiones estén bien fundamentadas. Además, es necesario establecer marcos regulatorios claros que definan el uso adecuado de estas tecnologías y eviten riesgos asociados a sesgos o errores en la información.

Para el especialista, la implementación de IA no debe entenderse como una solución aislada, sino como parte de una transformación más amplia que incluye capacitación institucional y coordinación entre dependencias. En este escenario, la inteligencia artificial se consolida como una herramienta estratégica para fortalecer la resiliencia urbana y mejorar la capacidad de respuesta ante un entorno cada vez más dinámico.

También te puede interesar: Chicharito Hernández irá a la Copa del Mundo 2026