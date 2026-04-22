Seguros médicos también suben de precio en 2026.

El costo de los seguros médicos en México experimenta una escalada significativa, cuyos efectos ya se observan tanto en las familias como en las empresas. De acuerdo con el análisis “El Retorno de la Prevención” de la empresa WelbeCare, las y los mexicanos que cuentan con este tipo de protección —o buscan contratarla— deberán pagar entre 20% y 75% más que hace un año.

El informe identifica tres factores principales detrás de este encarecimiento: los cambios en la Ley de Ingresos de la Federación, la inflación creciente en el sector salud y la sobredemanda del sistema público, que ha llevado a más personas a recurrir a esquemas privados de atención médica.

Estos factores no solo hacen que el acceso a la salud sea cada vez más caro, sino que también excluyen a más sectores de la población económicamente activa que carecen de servicios de salud pública.

“Durante décadas, el seguro de gastos médicos fue una prestación estándar, ahora se está convirtiendo en un artículo de lujo”, advierte WelbeCare en su análisis.

💰🧠 Esclerosis Múltiple y finanzas Gestionar una enfermedad como la Esclerosis Múltiple no solo implica cuidar la salud… también supone afrontar un importante impacto económico. 📊 Costes médicos, gastos diarios, seguros, adaptación del hogar o pérdida de ingresos forman… pic.twitter.com/xYC2OIP06Y — Esclerosis Múltiple (@esclerosiseme) March 26, 2026

Alza de precios afecta a personas de la tercera edad y empresas

Uno de los grupos más afectados por esta tendencia es el de las personas mayores de 65 años, quienes enfrentan primas cada vez más elevadas. En algunos casos, las pólizas ya superan los 300 mil pesos anuales, lo que limita su acceso a la cobertura privada en una etapa de la vida en la que la atención médica es más necesaria.

El impacto también se extiende al sector empresarial. En México, alrededor de 13,4 millones de personas cuentan con seguros médicos privados y el 64% de ellos lo hace a través de esquemas colectivos ofrecidos por sus empleadores. Esto ha generado una presión adicional sobre las nóminas, ya que las compañías deben asumir el incremento de costos para mantener este beneficio como parte de sus prestaciones.

Estos incrementos han llevado a que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ponga mayor atención en este sector, ante el aumento del número de reclamaciones contra las aseguradoras.

¡Buenas tardes @divewithdiego! Permítenos apoyarte. Si requieres asesoría especializada, ponemos a tu disposición los siguientes canales:

🔹 Chat en línea: https://t.co/1TZWnEc0Hc

🔹 Vía telefónica: 55 5340 0999 / 800 999 8080

🔹 Correo electrónico: https://t.co/ykNVt4LDFM — CONDUSEF (@CondusefMX) April 21, 2026

Entre enero y marzo de 2026, las quejas crecieron entre 30% y 35% respecto al mismo periodo del año anterior, con casos relacionados principalmente con negativas de pago y disputas por la interpretación de pólizas. AXA es la compañía que lidera el mayor número de inconformidades y también reporta uno de los incrementos más altos en sus planes básicos, con un alza de 20% frente a 2025.

Aunque los seguros médicos pueden representar un respaldo ante emergencias, su costo y las quejas recurrentes evidencian la necesidad de mayor información y transparencia en un mercado que sigue en crecimiento.