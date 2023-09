Tras la utilización del tradicional traje, sombrero de charro en color rosa, con tenis en color dorado y la bandera mexicana LGBT, Christian Chávez, del grupo RBD, generó mucha controversia en internet.

El concierto de RBD fue en el Madison Square Garden de Nueva York, y Chávez sorprendió cuando cantó su tema Tu amor vestido en un traje color rosa mexicano con estampados dorados, en clara referencia al típico traje de charro.

Muchos usuarios se molestaron y lo tundieron por no seguir las especificaciones para portar un traje charro de manera típica, que debe ser sin colores fosforescentes y con botines en color oscuro.

Después de las críticas, Christian comunicó, que de su parte existe mucho respeto hacia la charrería y los símbolos de esta actividad histórica.

Y en ese tenor, el cantante descaró que no era un traje de charro, “quiero aclarar, el traje de charro tiene otras características”, dijo en su cuenta de Instagram.

“Lo siento mucho, no es un traje de charro, yo no soy charro, es una interpretación de la mexicanidad como el color rosa mexicano, como algunas partes de México, pero es un show, yo no soy charro, no estoy en una competencia de charro, respeto mucho a esa comunidad, si se sintieron ofendidos lo siento, pero en ningún momento fue así “, expresó el vocalista de RBD.

Toñita criticó traje charro de Christian Chávez

Sin embargo, le recordó a Christian que el traje charro merece mucho respeto, porque es parte de nuestras tradiciones y es un estandarte para otros países.

“El único error que yo vi mal fueron los tenis, que debió haber portado los zapatos típicos, que son como mocasines tipo botas, botines, eso es lo único. Él puedo haberse vestido como…, porque ya ves que han hecho muchas modificaciones del traje charro, pero con eso no lo hubieran criticado, creo yo”.

Independientemente de esto, señaló que no sólo fue el traje rosa, sino que en uno de sus conciertos, Christian ondeó una bandera mexicana modificada con los colores de la bandera LGBTTTIQ+ que le entregó un admirador, razón por la que también fue duramente criticado.

