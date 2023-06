Causa polémica nuevo look de Natanael Cano

El nuevo look de Natanael Cano ha causado polémica. El cantante se presentó el pasado este martes en el Auditorio Nacional de la CDMX, lugar en el que se dejó ver con su nuevo estilo de corte de cabello.

Según las redes sociales, todos quedaron impactados al ver al Nata Kong con el pelo largo, sin pintar, lacio, sedoso y brillante, estilo con el que nadie pensó verlo alguna vez.

Siento que ahora parece a mariana cantu jajaj 🤔 pic.twitter.com/FlVK2feCBr — @onlyjude (@onlyjude_) June 1, 2023

“Natanael Sano”, “Ya es fan de BTS”, “Sí funcionó el anexo”, “Natalia la FourCano”, “Trae el look de Mariana Cantú” y “esperemos que la droga sea cosa de su pasado”, le escribieron.

Además de su nueva apariencia, Cano fue tendencia porque solicitó un tanque de oxígeno en pleno escenario.

Natanael Cano, es un cantautor y rapero mexicano. Se especializa en el subgénero de corridos tumbados, además de ser acreditado como creador y precursor del mismo.

El nuevo look del joven cantante ha causado gran furor entre los fanáticos, quienes aseguran que “luce más fresco” que nunca. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que hay quienes creen que tiene un increíble parecido con Luis Miguel en su versión adolescente.

“No me gusta su música, pero he de admitir que ese look le sienta bien”, “Se parece a Luismi cuando estaba joven”, “Se nota que ya le bajo a los excesos, ojalá siga así”, “Que extraña fusión de Luismi y Natanael”, “El Sol se puso tumbado”, y “Este wey es otro, muy bien por su asesor de imagen” son algunos comentarios que se leen sobre Natanael Cano.