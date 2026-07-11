Qué revisar antes de solicitar un préstamo en México

Los préstamos personales son una herramienta financiera que permite cubrir gastos imprevistos, consolidar deudas o financiar proyectos personales. Pero elegir el producto equivocado puede afectar seriamente la economía familiar durante meses o incluso años. Antes de firmar cualquier contrato, es necesario revisar con detenimiento cada condición que ofrece la institución financiera.

Sin duda el mercado crediticio en México cuenta con una amplia variedad de opciones: bancos tradicionales, financieras digitales, cooperativas de ahorro y crédito, y plataformas en línea.

Por eso una opción que ha ganado presencia entre los usuarios mexicanos es solicitar préstamos personales en Clicredito, una plataforma que conecta a solicitantes con distintos prestamistas según su perfil financiero. Independientemente del proveedor que elijas, los criterios de evaluación deben ser siempre los mismos.

El CAT: el indicador más importante del crédito

El Costo Anual Total (CAT) es el porcentaje que refleja el costo real de un préstamo, incluyendo tasa de interés, comisiones, seguros obligatorios y otros cargos. En México, la ley obliga a todas las instituciones financieras a informar este dato de forma clara antes de la contratación.

Un préstamo con una tasa de interés aparentemente baja puede tener un CAT elevado si incluye comisiones por apertura, seguros de vida o cargos administrativos. Por eso, comparar el CAT entre diferentes ofertas es más útil que comparar únicamente la tasa nominal.

Al revisar el CAT, considera lo siguiente:

El CAT debe expresarse en términos anuales y sin IVA, según la normativa del Banco de México.

Un CAT superior al 100% anual indica condiciones muy costosas; en préstamos de nómina o personales bancarios suele estar entre el 20% y el 60%.

Las financieras digitales pueden ofrecer CAT competitivos si el solicitante tiene buen historial crediticio.

Historial crediticio y buró de crédito

El historial en el Buró de Crédito determina en gran medida si una institución aprobará la solicitud y en qué condiciones. Una persona con historial limpio accede a tasas más bajas; quien tiene adeudos anteriores puede enfrentarse a rechazos o a condiciones menos favorables.

Antes de solicitar un crédito personal, conviene revisar el reporte de crédito especial, que el Buró de Crédito otorga de forma gratuita una vez al año. Esto permite identificar errores, deudas olvidadas o registros negativos que podrían afectar la aprobación.