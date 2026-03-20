México convoca a Memo Ochoa y Álvaro Fidalgo para enfrentar a Portugal

La Selección Mexicana vivirá un duelo de alto impacto en la reapertura del Estadio Banorte, donde enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 28 de marzo de 2026.
Javier Aguirre presentó una lista de 26 convocados que combina figuras de la Liga MX y futbolistas en el extranjero, con nombres destacados como Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo.
Este partido amistoso forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026 y será transmitido por Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.
Los convocados de la Selección Mexicana para el partido vs Portugal de Cristiano Ronaldo
Esta es la convocatoria de la Selección Mexicana para el partido ante Portugal, el sábado 28 de marzo.
Porteros
Raúl Rangel | Chivas
Memo Ochoa | AEL Limassol
Carlos Acevedo | Santos
Defensas
Richard Ledezma | Chivas
Jorge Sánchez | PAOK
César Montes | Lokomotiv Moscú
Israel Reyes | América
Johan Vásquez | Genoa
Everardo López | Toluca
Jesús Gallardo | Toluca
Mediocampistas
Jesús Angulo | Tigres
Denzell García | FC Juárez
Erik Lira |Cruz Azul
Obed Vargas | Atlético de Madrid
Álvaro Fidalgo | Real Betis
Orbelín Pineda | AEK Atenas
Carlos Rodríguez | Cruz Azul
Érick Sánchez | América
Brian Gutiérrez |Chivas
Delanteros
Roberto Alvarado | Chivas
Germán Berterame | Inter Miami
Julián Quiñones | Al-Qadsiah
Alexis Vega | Toluca
Guillermo Martínez | Pumas
Raúl Jiménez | Fulham
Armando González | Chivas
Fue en el transcurso del 19 de marzo de 2026 cuando se revelaron a los elegidos por Javier Aguirre para el juego contra Portugal.
Rumbo al Mundial 2026, México también jugará en esta Fecha FIFA ante Bélgica en Estados Unidos.
México vs Portugal: Fecha, hora y canal para ver el partido amistoso del Tricolor
México vs Portugal de Cristiano Ronaldo es uno de los partidos de preparación previo al Mundial 2026. Revisa el horario y dónde ver el amistoso del Tricolor.
Partido: México vs Portugal
Fase: Partido de preparación
Fecha: Sábado 28 de marzo del 2026
Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
Sede: Estadio Banorte
Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
Fuente: SDP