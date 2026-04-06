la presidenta municipal de Tecámac, Rosy Wong, informó que pasadas las 02:00 horas, ocurrió un accidente en el que un hombre, presuntamente en estado de ebriedad, embistió a varias personas al ir a exceso de velocidad.

Es la misma presidenta municipal quien confirma que de este hecho resultaron 4 personas muertas.

«He instruido al Sistema DIF Municipal para que se mantenga cercano a las familias afectadas, brindando acompañamiento, apoyo emocional y toda la asistencia necesaria en este momento de profunda tristeza», declaró Rosi Wong, presidenta municipal de Tecámac.

En el mensaje, la funcionaria describe que las víctimas formaban parte de varias familias que se encontraban esperando noticias de sus pacientes hospitalizados:

Varias familias, que se encontraban en espera de noticias de sus seres queridos, fueron víctimas de un acto trágico que ha cobrado 4 vidas y ha dejado 7 personas heridas. A ellas, a quienes hoy enfrentan la pérdida o el dolor, les abrazo con toda la solidaridad y el respeto que merecen.

La presidenta municipal informa también que «desde el primer momento, elementos de la Guardia Civil y de Coordinación Municipal de Protección Civil actuaron de manera inmediata para brindar (al igual que otros familiares y personal del hospital) auxilió a las víctimas, resguardar la zona y proceder conforme a la ley».

Refiere también que ha instruido al Sistema DIF Municipal para que se mantenga cercano a las familias afectadas, brindando acompañamiento, «apoyo emocional y toda la asistencia necesaria en este momento de profunda tristeza».

Fuente: Heraldo de México