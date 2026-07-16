Empresario que golpeó a recepcionista en Santa Fe ya tuvo un arresto

La investigación en torno a Octavio Jorge Cortés Jiménez, empresario señalado por presuntamente agredir a una recepcionista en un complejo residencial de Santa Fe, sumó un nuevo antecedente.

Documentos judiciales difundidos públicamente indican que fue arrestado en California en 2025 por un caso relacionado con presunta violencia contra una mujer con la que mantenía o había mantenido una relación de pareja.

La información surge en paralelo a una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La dependencia comunicó que mantiene abierta una carpeta de investigación por la agresión ocurrida en el hotel Paradox Park Life, caso que quedó registrado en cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales.

El periodista Jorge García Orozco difundió un registro judicial que identifica a Octavio Jorge Cortés Jiménez como una persona arrestada el 17 de octubre de 2025 en el condado de Sacramento, California.

De acuerdo con el documento, el cargo corresponde a “Battery Against Person W/Previous Dating Relationship”, una figura legal relacionada con una presunta agresión contra una persona con la que existía o había existido una relación sentimental. El registro refiere que el caso fue presentado ante una corte del condado de Sacramento.

Hasta el momento, la difusión de ese antecedente no implica por sí misma una resolución condenatoria sobre el proceso.

Fuente: Infobae