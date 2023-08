Histórica clasificación a Juegos Olímpicos París 2024 de Alan Cleland

El surfista Alan George Cleland Quiñonez logró una histórica clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024, al convertirse en el primer atleta mexicano en representar a nuestro país, en esta disciplina, dentro de la magna justa.

Cleland Quiñonez, nacido en el estado de Colima, suma este hito en su carrera deportiva, luego de coronarse en los Juegos Mundiales de Surf 2023, que se celebraron en junio en El Salvador, lo que le valió ser el segundo mexicano en alcanzar dicho título tras lo logrado por Jhoiny Corzo en 2017.

El surfista Alan Cleland, actual campeón del mundo, asegura histórica participación en Juegos Olímpicos #París2024.

Mediante el WSL's Championship Tour se dio a conocer la distribución de plazas para la cita parisina. 🏄🇲🇽#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/ejQK5pddxf — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 16, 2023

Rumbo a Juegos Olímpicos

“Alan consuma una temporada de ensueño, producto de una gran preparación y productivas competencias en un plan conducido por su papá, con el cual se coronó campeón del mundo y ahora suma su pase olímpico”, destacó la Federación Mexicana de Surfing (FMS).

La clasificación de Alan Cleland para los próximos Juegos Olímpicos, y que disputará también los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se da en el marco de la segunda presencia olímpica del surf el próximo año, en París, luego del debut de la disciplina en Tokio 2020.

¿Quién es el surfista mexicano Alan Cleland?

Alan George Cleland Quiñonez es originario de Boca de Pascuales, Colima y desde niño ha destacado en el surf, deporte que le inculcó su padre Alan Cleland, quien también fue surfista. Su otro entrenador es Guillermo ‘Macaco’ Méndez.

Fue campeón nacional junior de surf durante varios años, por lo que al no tener rivales a su nivel, comenzó a competir en categorías abiertas junto a surfistas varios años mayores que él. Es seleccionado nacional desde 2014.

En el Mundial de 2018 de la ISA, en los Estados Unidos, consiguió su mejor lugar con la posición 13 en sub 16. El US Open Of Surfing 2018 logró colarse a la gran final, obteniendo el tercer lugar en la categoría de juveniles. En el Vans Surf Open Acapulco, QS, de la WSL, estuvo a punto de pasar a la gran final al quedar en el tercer lugar.