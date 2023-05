Empieza a sonar con gran fuerza el nombre del yucateco Rodrigo Pacheco en el argot del deporte blanco, luego de que el tenista mexicano se convirtiera desde este lunes en el número uno del ranking juvenil.

La proeza de llegar a lo más alto de la clasificación mundial juvenil de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), fue posible gracias a que el mexicano ganó el prestigioso Trofeo Bonfiglio en Milán, Italia, uno de los torneos más importantes en el circuito de los juniors.

Y de esa forma, Rodrigo Pacheco se consolidó en la élite del tenis juvenil a nivel global, lo cual tiene gran mérito, tomando en cuenta que apenas en febrero pasado, previo a disputar el Abierto Mexicano en Acapulco, buscaba consolidarse entre los 30 mejores del mundo.

Con 18 años cumplidos, el yucateco aseguró el liderato del ranking mundial ITF a partir de este 29 de mayo, un logro que nunca había conseguido algún representante mexicano.

El joven tenista mexicano liderará por encima de los belgas Gilles Arnaud Bailly y Alexander Blockx, así como del chino Yi Zhou y el búlgaro Iliyan Radulov, quienes completan el Top 5.

Y ya como líder del ranking, Rodrigo Pacheco emprenderá su camino rumbo a Roland Garros, donde ya tiene experiencia, y donde seguramente buscará ganar de manera contundente.

En enero de este año, el yucateco escaló al cuarto lugar del ranking junior y su nombre adquirió mayor notoriedad en el mundo del tenis.

Asimismo, su debut dio mucho de que hablar, toda vez que fue en un torneo profesional ATP 500 tendiendo solo 17 años y dejó un grato sabor de boca, pese a caer en primera ronda ante el que a la postre sería campeón del torneo, el australiano Alex De Miñaur.

Pero su escalada hasta el liderato de la clasificación mundial se concretó este fin de semana al ganar el Trofeo Bonfiglio de Milán, Italia, al vencer al estadounidense Cooper Williams, a quien derrotó en dos sets (6-4, 7-5).

A propósito de dicho logro de tal magnitud, Pacheco dijo:

“Llevamos mucho tiempo sin un top-100. Todos esperan eso de mí, a veces siento un poco de presión, pero esa presión me hace estar en alerta de que tengo que hacer las cosas bien. No es un juego, es un compromiso que tengo que hacer. Me encantaría hacerlo por todo México”.