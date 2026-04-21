Reforzarán vigilancia en las zonas arqueológicas del país: Harfuch

La mañana de este martes 21 de abril el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, Omar García Harfuch, ofreció nuevos detalles sobre el ataque armado registrado en la pirámide de la Luna en Teotihuacán.

Cabe destacar que dejó como saldo la muerte de dos personas, incluyendo al agresor, así como 13 personas, además, señaló que, por instrucciones de la presidenta, Claudia Sheinabum, se aumentará la seguridad en todas las zonas arqueológicas del territorio nacional.

Omar García Harfuch reveló que en cuanto los elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del tirador activo actuaron con rapidez, determinación y eficacia.

Señaló que una vez que el agresor, quien fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, fue confrontado y durante el tiroteo resultó herido, posteriormente, al verse rodeado, se quitó la vida, lo cual, fue clave para evitar una tragedia mayor.

En adición a esta información, Omar García Harfuch, reiteró que desde el primer momento en el que se tomó conocimiento del tiroteo en Teotihuacán se activaron los protocolos de atención, además, mencionó que se mantiene el acompañamiento institucional a las víctimas y aprovechó para expresar su solidaridad con las víctimas y sus familias.

Anuncian aumento de seguridad en todas las zonas arqueológicas del país

Tras el desafortunado ataque armado registrado en Teotihuacán, Omar García Harfuch señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se fortalecerá de forma inmediata la seguridad en todas las zonas arqueológicas, así como en los principales turísticos del país.

Según lo informado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México este reforzamiento de seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos incluirá un aumento de la presencia de la Guardia Nacional, refuerzo en revisiones preventivas y de controles de acceso, además, también se fortalecerán los sistemas de vigilancia en dichos espacios.

En adición a estas medias, se informó que también se ampliará el patrullaje físico y cibernético por parte de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia para así identificar y prevenir cualquier tipo de amenaza.

Fuente: El Heraldo