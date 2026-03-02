Egresado de la UNAM, creador de Goya, la mascota

Raúl Robin Morales, egresado de la Facultad de Estudios Acatlán (FES), de la UNAM, relató que durante 90 días trabajó arduamente para diseñar y darle vida a Goya, la mascota femenil de los Pumas.

A diferencia de otros proyectos, tenía claro lo que pretendía lograr y cómo lo obtendría. “Tuve que volver a estudiar un poco la modelación en tercera dimensión, luego me puse a analizar a las hembras de muchas especies, especialmente de los felinos porque no quería caer en los lugares comunes para feminizar un personaje”.

En entrevista a distancia desde el centro de cría y conservación de guepardos en Bela-Bela Sudáfrica Cheetah Experience, donde trabaja como voluntario, relató:

Las hembras son más bonitas, tienen rasgos finos, su cabeza es pequeña, los ojos son grandes, la nariz, a veces, es rosa. Luego empecé a bocetar todo, diseñar las pestañas y las cejas porque quería una expresión particular; un gesto de convicción, seguridad, determinación, es un personaje femenino, atlético y listo para saltar a la cancha y darlo todo. Además, tuve que lograr que compartiera universo con Goyo.

Historia del club

El creador de los puppets de Once Niños: Alan, Staff y Lucy mencionó que “es un honor contribuir a la historia del club y de la Universidad. Sé que va a impactar, espero que sea de muchas formas positivas, que sea un símbolo de inspiración, de equidad, de oportunidad para las niñas, las chicas que se quieran dedicar al deporte o lo que ellas quieran”.

Mientras aseaba guepardos, Robin Morales recordó sus años en la FES Acatlán y afirmó, a la luz de sus éxitos, que la Universidad no es solamente lo que se enseña en las aulas, también es lo que se aprende para forjar el carácter que, en su caso, lo ha llevado lejos: cerca de la estatuilla del Óscar y ahora a dar vida a Goya.