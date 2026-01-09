Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Luego de que Cruz Azul quedó fuera del Estadio Olímpico Universitario tras la negativa de la directiva de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la renovación del contrato de renta, la Liga MX dio a conocer cuál será el recinto de los cementeros para sus partidos como local.

La Máquina jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Por medio de un comunicado oficial, la Liga BBVA MX dio a conocer la solicitud de Cruz Azul para el cambio de sede de estadio para el torneo que inicia el próximo viernes 9 de enero.

Precisaron que la solicitud fue aprobada de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 40 del Reglamento de Competencia. Según el comunicado de prensa emitido, dicha normativa establece el marco regulatorio preciso para la petición de cambio de sede, y el club celeste cumplió con cada uno de los requisitos estipulados.

“La LIGA BBVA MX autoriza al Club el cambio de estadio para sus partidos como local en el Torneo Clausura 2026”, informó la liga.

¿Cuándo y a qué hora debuta Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc?

De acuerdo con el calendario oficial del Clausura 2026, el primer partido que jugará la escuadra de Nicolás Larcamón como local será el miércoles 14 de enero ante Atlas. Por ello, la Liga MX precisó la fecha y horario del primer partido de Cruz Azul como local en el Cuauhtémoc.

Fuente: Infobae