Ocesa libera boletos para las tres fechas de BTS en la CDMX

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Ocesa libera boletos para las tres fechas de BTS en la CDMX

En su cuenta de X, la productora de conciertos Ocesa anunció la liberación “de un número limitado de boletos de producción para las tres fechas de la BTS World Tour Arirang In Mexico City, este sábado 2 de mayo a las 14 horas”.

Estos boletos estarán disponibles únicamente en línea a través de Ticketmaster y se espera que se agoten rápidamente. La sala de espera para la fila virtual se abrirá aproximadamente 30 minutos antes de la venta, así que recomiendan “iniciar sesión y unirse rápidamente para estar listos. Todos los boletos se venderán bajo el esquema de primero en llegar, primero en ser atendido”.

Cuatro boletos

 

Cabe señalar que los precios de los boletos serán los mismos que la venta inicial y que únicamente se podrán adquirir cuatro boletos por persona.

Cuando BTS lanzó su video musical debut “No More Dream” en junio de 2013, no era obvio que serían una historia de éxito del k-pop en Estados Unidos. Pero, ¿cómo logró este grupo surcoreano el reconocimiento mundial?

La banda lanzó este viernes su nuevo álbum, “Arirang”, el primer disco de BTS en tres años, que llegó acompado de un video musical para la canción “Swim”.

Y este sábado Netflix emitirá desde la plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur, el especial “BTS: The Comeback Live | Arirang”, que marca el regreso a los escenarios de la agrupación, como abrebocas a la nueva gira mundial que comenzó el 9 de abril.

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