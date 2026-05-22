Cruz Azul y Pumas UNAM empatan sin goles en final de ida

Cruz Azul y Pumas UNAM, dos de los clubes más populares del fútbol mexicano, empataron ‌el jueves 0-0 en el partido de ida por la final ‌del torneo Clausura en el que el portero costarricense Keylor Navas evitó en varias ocasiones ​el gol de la «Máquina Celeste».

Cruz Azul dominó el partido disputado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, y generó varias opciones de gol que no concretaron.

La primera la tuvo a los cinco minutos ‌con un disparo del nigeriano ⁠Christian Ebere dentro del área que fue desviado por Navas, quien cinco minutos después volvió a salvar su portería ⁠al lanzarse para desviar un potente disparo del argentino José Antonio Paradela.

Cruz Azul volvió a poner en peligro la portería de Pumas a los 49 minutos ​con un ​disparo de Carlos Rodríguez que se ​estrelló en el poste derecho.

Domina Cruz Azul

Cruz ‌Azul siguió imponiendo su dominio sin lograr reflejarlo en el marcador.

Y fue hasta los 89 minutos cuando el club de la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo la única opción de anotar con un potente disparo del paraguayo Robert Morales que impactó el travesaño de la portería defendida por el ‌colombiano Kevin Mier.

El campeón se definirá el ​domingo en el partido de vuelta que ​se disputará en el estadio ​Olímpico Universitario de la Ciudad de México, donde Pumas será ‌local.

Cruz Azul va por su décimo ​título tras los ​ganados en las temporadas 1968-1969, México 1970, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1978-1979, 1979-1980, y en los torneos Invierno 1997 y Guard1anes 2021.

Por su parte, ​Pumas busca su octavo ‌título tras los obtenidos en las temporadas 1976-1977, 1980-1981, 1990-1991, ​y en los torneos Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009 y ​Clausura 2011.

Fuente: Reuters