Checo Pérez felicita a Max Verstappen por llevarse el campeonato en la F1

Sergio «Checo» Pérez escribió un mensaje en sus redes para mostrar su sentir sobre la temporada de la Fórmula 1. Y es que este domingo, el Gran Premio de Abu Dabi llegó a su fin.

Max Verstappen se coronó como tricampeón del mundo y Sergio «Checo» Pérez, pese a los altibajos que vivió en los últimos nueve meses, aseguró el título de subcampeón.

Red Bull logró una hegemonía, pues no solamente consiguió el 1-2 en el campeonato de pilotos; también se llevó la corona, una vez más, de los constructores.

Pese a que no subió al podio de Abu Dabi por una polémica penalización que le impuso la FIA, «Checo» se mostró feliz por su desempeño en la pista e incluso, felicitó a Max Verstappen por llevarse el campeonato.

Great comeback, we earned the podium on the track and nobody can take that away from us. Excellent work from the entire team, all year long. Congratulations to Max for his great year and to the whole amazing team. Proud to be part of the best team in history.

