Así quedaría la lista final de la Liga MX para el Mundial 2026

Estamos a poco tiempo para que inicie la tan esperada Copa del Mundo 2026 y Javier “Vasco” Aguirre dio a conocer la lista de jugadores convocados de la Liga MX que concentrarán en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El técnico nacional optó por asegurar 12 plazas para jugadores del torneo local, lo que deja 14 cupos disponibles para ser disputados por quienes militan en equipos europeos.

La convocatoria fue presentada como una primera etapa de integración, en la que el cuerpo técnico observará de cerca a los seleccionados nacionales, mientras los futbolistas que militan en Europa aguardan la finalización de sus compromisos de club para unirse eventualmente al grupo.

Tomando en cuenta los últimos llamados del Vasco, se espera que la lista final de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 la completen los siguientes 14 futbolistas que juegan en Europa.

Raúl Rangel (confirmado)

Carlos Acevedo (confirmado)

Guillermo Ochoa

Jesús Gallardo (confirmado)

Mateo Chávez

Johan Vásquez

Luis Romo (confirmado)

César Montes

Israel Reyes (confirmado)

Jorge Sánchez

Mediocampistas

Erik Lira (confirmado)

Edson Álvarez

Gilberto Mora (confirmado)

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Brian Gutiérrez (confirmado)

Obed Vargas

Alexis Vega (confirmado)

Julián Quiñones

Roberto Alvarado (confirmado)

Orbelín Pineda

Germán Berterame

Fuente: infobae