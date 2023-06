América femenil, campeón del Clausura 2023

América femenil cumplió con las máximas expectativas en la institución y se coronó en el Clausura 2023. La segunda gloria azulcrema en la categoría por fin se hizo realidad al vencer a Pachuca en la gran final.

Las Águilas se coronaron en el estadio Azteca tras derrotar por marcador global 4-2 al Pachuca.

Katty Martínez apareció cuando más se le necesitó, la francesa Aurelie Kaci puso el talento con una soberbia anotación y la estrategia de Ángel Villacampa borró por completo a las mejores delanteras del torneo como Corral y Hermoso. Eso fue suficiente para un título más en Coapa. 2-1 final, 4-2 global.

Pachuca era el obligado, pero se vio todo lo contrario en el estadio Azteca. Las Tuzas no se encontraron en la capital y sus mejores jugadoras se vieron desesperadas, con poco qué hacer. Nadie generó alguna acción para que pudieran brillar.

Gracias por acompañarnos en este camino, juntos hicimos historia 🦅✨#EstoEsAmérica pic.twitter.com/eXQ3AM8wF1 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) June 6, 2023

Intensidad azulcrema

Del otro lado, la ventaja pudo ser mayor, pero Alison González no salió nada fina. En dos oportunidades consecutivas no pudo marcar gol. Primero se lo perdió con un disparo bastante cruzado y después no pudo conectar el balón en el área cuando ya había superado a sus marcadoras.

América también ganó en intensidad. Las azulcremas dominaron a placer, Aurelie Kaci fue impenetrable en el mediocampo y Andrea Pereira no soltó a las delanteras hidalguenses. Y aunque la visita cerró mejor el primer tiempo, simplemente no pidieron hacer algo para cambiar su situación.

Con información de Esto y El Sol de Méxicom