La popular serie animada Los Simpson es conocida por su capacidad de prever eventos futuros. Ya ha pasado en varias oportunidades como en una escena de la canción Wrecking Ball, de Miley Cyrus.

También destaca la aparición del virus del Ébola en marzo de 2014 y la fecha de los atentados a las Torres Gemelas. O la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, entre otros.

Al parecer en este año, los animados amarillos lo hicieron otra vez: luego de la modificación del logo, una imagen en la misma red social de la cuenta Everything Out of Context (@EverythingOOC) tomó fuerza y se hizo viral.

The Simpsons can’t keep getting away with it 😭😭 pic.twitter.com/dhf1oFhe7t

— Everything Out Of Context (@EverythingOOC) July 24, 2023