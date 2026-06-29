Aumentan a 1.719 los fallecidos en terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó este lunes de las cifras más recientes de muertos y heridos tras los dos terremotos que azotaron al norte del país el miércoles 24 de junio.

Las autoridades contabilizan hasta ahora al menos 1.719 personas fallecidas y más de 5.000 heridas. Asimismo, el total de damnificados aumentó a más de 15.000.

«La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719», indicó Rodríguez durante el balance ofrecido a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin dar cuenta sobre el número de desaparecidos. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50.000 personas cuyo paradero se desconoce. El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reportó 5.034 heridos.

Desde que ocurrieron los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, con apenas segundos de diferencia entre uno y otro, se han registrado 609 réplicas, indicó Jorge Rodríguez. La réplica más fuerte ocurrió este lunes a las 07:01 horas y fue de magnitud 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6. Si bien causó nerviosismo en la población, Rodríguez descartó que haya habido alguna afectación.

855 edificios afectados

Hasta el momento, el Gobierno registra 15.866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales «189 sufrieron un colapso total». El presidente del Parlamento dijo además que en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, se han habilitado 15 «grandes refugios» y otros «menos grandes» en escuelas, y que en Caracas se han establecido 50 campamentos «provisorios».

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. La Guaira, en tanto, es una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

DZC (AFP, EFE)