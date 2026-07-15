México enfrenta fuerte repunte de sarampión: contagios crecen 272%

México enfrenta uno de los mayores repuntes de sarampión de los últimos años. Al corte del 10 de julio de 2026, el país acumula 12 mil 154 casos confirmados y 17 defunciones, cifras que representan un incremento de 272.7% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se habían contabilizado 3 mil 261 contagios y nueve fallecimientos, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión de la Secretaría de Salud.

El incremento ocurre en un contexto particular: la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que atrajo a miles de visitantes nacionales e internacionales a distintas sedes mexicanas, especialmente a Jalisco, entidad que actualmente concentra el mayor número de contagios del país.

Aunque las autoridades sanitarias mantienen un monitoreo permanente, especialistas advierten que todavía es prematuro establecer una relación directa entre los encuentros mundialistas y un eventual aumento de los contagios.

Jalisco, el principal epicentro del brote

Durante 2026, Jalisco se convirtió en la entidad con mayor transmisión de sarampión, desplazando a Chihuahua, donde comenzó el brote nacional en febrero de 2025.

Hasta el 10 de julio, el estado reporta 6 mil 580 casos confirmados, equivalente al 54% del total nacional, además de una incidencia de 73.26 casos por cada 100 mil habitantes y tres defunciones.

Muy por detrás aparecen:

Ciudad de México: 1,004 casos.

Chiapas: 845 casos.

La concentración de contagios en Jalisco cobra especial relevancia porque fue sede de cuatro encuentros del Mundial, además de recibir miles de aficionados provenientes de distintos países, entre ellos Corea del Sur, Colombia, Uruguay y España.

Fuente: infopoder.com