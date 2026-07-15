Terminal 2 del AICM tendrá pistas construidas por Grupo Cass.

La empresa constructora Grupo Cass, distinguida por su eficiencia técnica y la ejecución de infraestructura a gran escala, se encargó de remodelar la zona operativa de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las obras consistieron en tres calles de rodaje de salida rápida sobre la pista 05 derecha–23 izquierda con el propósito de hacer más eficiente el funcionamiento del aeropuerto ante la presión operativa que supone el incremento de vuelos en sus instalaciones.

Con estos cambios, se busca que el aeropuerto Benito Juárez reduzca el tiempo de ocupación de la pista y que los aterrizajes y despegues sean más ágiles.

Por ello, el equipo de especialistas de Grupo Cass también trabaja en la reconstrucción de las plataformas Tango-India. La obra con concreto MR-45, diseñado para soportar esfuerzos de flexión, es ideal para pavimentos, pisos industriales, carreteras y zonas de tráfico pesado.

Las obras de remodelación en el AICM supusieron un reto técnico y práctico por la necesidad de intervenir en los espacios sin interrumpir la operación diaria del aeropuerto. Sin embargo, el director de Grupo Cass, Mauricio Cueva Sada, asegura que estos trabajos en el AICM pudieron realizarse en tan solo 8 meses.

“En los más de 500 proyectos concluidos, nuestro trabajo siempre ha destacado por nuestros estándares de calidad y la eficiencia técnica con la que trabajamos”, explicó Cueva Sada

Desde hace 35 años en el sector, la constructora mexicana se ha distinguido por su solidez operativa, su compromiso y su rigurosa disciplina para cumplir los plazos iniciales establecidos y los trabajos realizados en el AICM son una muestra de ello.

El siguiente paso para las obras de remodelación consiste en la adecuación de la carpeta asfáltica de las nuevas rutas de circulación para aeronaves. Además, los trabajos contemplan excavaciones profundas, la instalación de infraestructura hidráulica y eléctrica, la colocación de señalización especializada y la implementación de un nuevo sistema de iluminación aeronáutica.