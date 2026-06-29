Nesim Issa Tafich recibe el Premio al Mérito EXATEC 2026

El Tecnológico de Monterrey, campus Laguna, otorgó el Premio al Mérito EXATEC 2026 a Nesim Issa Tafich. Este galardón, entregado anualmente desde 2013, distingue a aquellos egresados cuya trayectoria profesional se traduce en un impacto positivo, ético y directo en el desarrollo de sus comunidades. La distinción no solo celebra el éxito en el ámbito corporativo, sino también la responsabilidad social y la huella humana que los líderes formados en esta institución dejan a su paso, consolidando un estándar de excelencia que inspira a las nuevas generaciones de profesionales del país.

Trayectoria empresarial con rostro humano

Nesim Issa Tafich fue reconocido por su visión estratégica al frente de Grupo SIMSA, un sólido conglomerado empresarial que, junto a su hermano, Salomón Issa Tafich, logró consolidarlo y expandirlo a nivel nacional. Bajo su liderazgo conjunto, la organización se ha convertido en un pilar económico, generando actualmente más de 9 mil empleos en todo el país, de los cuales 4 mil se concentran estratégicamente en la Comarca Lagunera, impulsando el desarrollo humano como eje rector de su éxito corporativo. Esta capacidad de transformación industrial demuestra que el crecimiento financiero y el bienestar comunitario pueden avanzar en la misma dirección.

Al recibir la presea, el empresario compartió una reflexión sobre el verdadero significado del éxito y los valores que rigen su camino, dejando el mensaje central del encuentro:

“Porque, al final, lo que realmente trasciende no son los cargos ni los títulos; lo que permanece es la forma en que tratamos a las personas, la confianza que somos capaces de construir y el impacto positivo que dejamos en nuestra comunidad.”

Compromiso filantrópico y legado social en la región

Bajo esta filosofía de vida, Issa Tafich ha desarrollado una labor filantrópica en paralelo a su éxito empresarial. Ha colaborado activamente con múltiples organizaciones civiles y fundaciones de gran impacto, como Mentes con Alas, Fundación ALE, la Cruz Roja Mexicana, Teletón, Sonrisa Azul, la Fundación John Langdon Down y el Instituto Hellen Keller. Su enfoque en el apoyo a los sectores vulnerables de la sociedad civil subraya una visión de liderazgo que trasciende las fronteras de los negocios tradicionales y se inserta en el tejido social donde más se necesita.

Asimismo, destaca primordialmente su impulso a la educación integral mediante el proyecto de la Prepa SIMSA SER. Estas acciones en beneficio de la sociedad le valieron en el pasado la Medalla de Oro de Ciudadano Distinguido, otorgada por el Ayuntamiento de Torreón, un antecedente que reafirma su constancia en el servicio comunitario.

Respaldo institucional y un lazo inquebrantable con el alma máter

El evento contó con la participación de destacadas autoridades académicas y de la sociedad civil, entre ellas el Dr. Agustín Mateo Arredondo Corrales, vicepresidente de la Región Noroeste del Tecnológico de Monterrey; el Lic. Agustín Hernández Castro, director general del campus Laguna; y el Arq. Luis Ernesto Gómez Herrera, vicepresidente del Consejo de Educación y Tecnología de La Laguna A.C. (ETLAC). Como parte del protocolo, el empresario develó su placa en el Mural del Premio al Mérito EXATEC Laguna, sumándose a una selecta lista de líderes históricos de la región.

Finalmente, a través de un mensaje testimonial, el galardonado reiteró su fuerte vínculo con su alma máter y sus pilares personales: «Gracias al Tec de Monterrey por este reconocimiento, que valoro enormemente, ya que proviene de una institución que ha formado parte importante de mi vida. Antes que nada, quiero agradecer profundamente a Dios porque, a lo largo de mi vida, he recibido muchas bendiciones: salud, oportunidades, estudios, trabajo y, sobre todo, personas muy valiosas.»

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