UNAM prepara Mega Reciclatrón en CDMX

UNAM prepara Mega Reciclatrón en CDMX

El MEGA Reciclatrón CDMX, uno de los eventos de reciclaje más importantes de la capital, regresa a la UNAM. Sin embargo, en esta ocasión se realizará en una nueva sede dentro de Ciudad Universitaria: el Estadio Olímpico Universitario.

El cambio se debe a la gran cantidad de residuos recolectados en la edición anterior. En 2025 se rompió un récord histórico al recibir 60 toneladas de aparatos electrónicos, eléctricos, cables y pilas.

“Debido a este éxito, el Reciclatrón se muda ahora al Estadio Olímpico Universitario, un espacio emblemático que permitirá recibir a un mayor número de asistentes y ampliar su impacto ambiental”, indicó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en un comunicado.

Este centro de acopio masivo se suma a los eventos de reciclaje del Gobierno de la Ciudad de México, como el Mercado del Trueque, la apertura del punto permanente del Reciclatrón y el inicio de la separación obligatoria de residuos.

 

¿Cuándo y dónde es el MEGA Reciclatrón CDMX?

El MEGA Reciclatrón CDMX se llevará a cabo los días 29 y 30 de enero de 2026, en un horario de 9:00 a 16:00 horas. La cita es en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, ubicado en avenida Insurgentes Sur s/n, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Si planeas llegar en transporte público, puedes tomar la Línea 3 del Metro y bajar en la estación Universidad. Posteriormente, deberás abordar las rutas 6, 7 u 8 del Pumabús, el servicio de transporte gratuito de la UNAM.

Fuente: Chilango

Imagen de silchr69

silchr69

