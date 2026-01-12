UNAM lanza convocatoria para nivel licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México inicia el proceso del Concurso de Selección para el nivel Licenciatura 2026, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1, abriendo espacios en las carreras que oferta tanto para el Sistema Escolarizado como para el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus dos modalidades.

Este 12 de enero se publicará la convocatoria, la cual podrá consultarse en la página electrónica de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE): www.dgae.unam.mx

Esta convocatoria marca el punto de partida para miles de aspirantes que podrán integrarse a la máxima casa de estudios y comenzar así su formación profesional.

Para un registro exitoso es importante seguir cada paso con precisión dentro de las fechas establecidas.

Es importante leer con tranquilidad la convocatoria y su instructivo donde se podrán informar con detalle de los requisitos específicos del proceso de registro de la carrera y modalidad del interés de la persona aspirante.

El siguiente paso es realizar el registro vía Internet. Este proceso estará abierto del 23 de enero al 3 de febrero de 2026; durante este periodo, deberán crear una cuenta en el sistema, ingresar sus datos con sumo cuidado y descargar la ficha de depósito.

Tras completar el registro, es importante no olvidar realizar en tiempo y forma el pago por derecho a examen a partir del 23 de enero y hasta el 5 de febrero de 2026. Esto podrán hacerlo de acuerdo a lo señalado en el instructivo.

Una vez confirmado el pago, deberán continuar con las siguientes etapas descritas en el instructivo, evitando omitir alguna, a fin de garantizar su participación en el proceso de selección sin problema alguno.

La UNAM expande sus fronteras: Un nuevo horizonte académico para 2026

Este 2026 destaca por una importante expansión en la oferta académica y de infraestructura de la institución, resaltando el inicio de actividades de la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Oaxaca, la cual abrirá sus puertas para quienes busquen cursar las licenciaturas de Administración, Contaduría, Historia, Informática y Negocios Internacionales.

Asimismo, la UNAM fortalecerá sus unidades regionales mediante la incorporación de ocho licenciaturas que se ofertarán por primera vez en el sistema escolarizado dentro de las otras cuatro ENES.

Las escuelas nacionales de Estudios Superiores (ENES) de la UNAM han consolidado su posición como epicentros de innovación y pensamiento crítico. Estos recintos no solo representan la presencia física de la máxima casa de estudios en el territorio nacional, sino que personifican una educación pública, gratuita y de excelencia que late al ritmo de las necesidades sociales y productivas de cada región.