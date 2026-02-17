Therians organizan convivencia en CU

El fenómeno de los therians tiene ya una presencia formal en territorio mexicano con la organización de su primera convivencia oficial en la Ciudad de México.

Según los reportes de convocatoria digital, el evento se llevará a cabo en Ciudad Universitaria (CU) de la UNAM el próximo 20 de febrero de 2026. Esta comunidad, que adquiere una visibilidad mediática notable en plataformas como TikTok, agrupa a individuos que sostienen una identificación intrínseca con animales, basándose en conexiones espirituales o psicológicas que trascienden la forma humana.

De acuerdo con el portal especializado The Therian Guide, la identidad therian (del griego therion, que significa «bestia») se fundamenta en la creencia de que el individuo posee un alma o una esencia vinculada a una especie animal específica. El sitio explica que muchos de estos jóvenes atraviesan un proceso denominado «despertar», en el cual reconocen esta conexión interior.

También en Guanajuato

La expansión de este movimiento en México no se limita a la capital, pues la organización reporta una segunda reunión masiva en León, Guanajuato, programada para el 21 de febrero en los Arcos de la Calzada.

La manifestación física de esta identidad se observa principalmente a través de la cuadratropía, que consiste en el ejercicio de caminar, correr o saltar utilizando las cuatro extremidades. Según la convocatoria difundida en redes sociales, el programa en Ciudad Universitaria incluye una reunión a las 2:00 PM en la zona de Las Islas, seguida de una «carrera therian» a las 3:00 PM en el Anexo de Ingeniería. Los asistentes a estos eventos suelen utilizar máscaras artesanales, colas de pelo sintético y guantes que asemejan patas para personificar su «theriotipo».

En cuanto a la dinámica de estos encuentros, los miembros adoptan comportamientos instintivos como aullidos, ladridos o maullidos. El portal de investigación en subculturas Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia señala que estas actividades permiten a los participantes explorar una identidad que consideran natural para ellos.