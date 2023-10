Taxista abusivo; quería cobrar 18 mil por llevar a influencer a la F1

La modelo colombiana Sara Orrego denunció en su cuenta de TikTok que un taxista de la Ciudad de México le hizo el cobro en su tarjeta de 18 mil pesos nada más por llevarla al Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo pasado, donde se llevó a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1.

La ‘influencer’ narró que estando en la CDMX tomó un taxi para acudir a la Fórmula 1 «y el señor me acaba de cobrar 1,000 dólares en mi tarjeta de crédito».

O sea, si no me llega un mensaje del banco no pasa nada. Me tocó llamar a la policía para que hiciera algo porque este señor me quería cobrar 1,000 dólares”, aseguró.