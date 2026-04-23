La banca minorista en México atraviesa una transformación silenciosa pero profunda, en la que la capacidad de procesamiento de datos determina quién logra conectar con el mercado.

Banco Azteca ha marcado un hito en esta evolución al optimizar su capacidad de respuesta digital mediante la integración de la IA de Google, una decisión estratégica que ha desplazado los métodos convencionales de prospección para dar paso a un modelo de predicción de intención de búsqueda que ya ofrece resultados tangibles en su balance operativo.

El núcleo de esta renovación reside en la eficiencia para captar el interés del usuario en el momento exacto. La institución ha reportado un incremento del 45% en la colocación de créditos, lo que confirma que la precisión algorítmica es hoy el principal activo para las entidades que buscan liderar el consumo masivo.

Este crecimiento no es fortuito, sino el resultado de una arquitectura digital diseñada para interpretar las necesidades financieras de los usuarios con una claridad que los modelos tradicionales de palabras clave simplemente no podían alcanzar.

El impacto de la tecnología en la captación de crédito al consumo

La implementación de herramientas como AI Max ha permitido a la entidad financiera superar la barrera de la búsqueda genérica. En lugar de competir por términos aislados, el sistema ahora interpreta contextos complejos y las urgencias reales de los clientes. Esta capacidad de lectura del mercado ha permitido alcanzar picos semanales en canales digitales que superan en un 70% lo registrado el año anterior, estableciendo un precedente en la industria del retail financiero.

Elena Alti, SVP y CMO de Grupo Salinas, explicó la relevancia de este avance para la organización: “La implementación de estas herramientas nos permitió aumentar la colocación de nuevos préstamos en +45% y alcanzar picos históricos semanales en canales digitales de +70% vs. el año anterior, respondiendo de una manera más efectiva a las necesidades financieras de nuestros clientes”. Sus palabras subrayan una transición hacia una banca más proactiva, en la que el dato se convierte en una solución inmediata para el solicitante.

Optimización de canales y el futuro de la búsqueda inteligente

La estrategia, ejecutada en conjunto con la agencia Zenith, ha logrado que los mensajes institucionales se adapten dinámicamente. Esto significa que la plataforma no solo muestra publicidad, sino que también dirige de forma automatizada al usuario a la sección específica del portal que resuelve su duda sobre crédito, minimizando el abandono durante el proceso de solicitud. Esta fluidez es crítica en un mercado donde la inmediatez es el factor decisivo para el consumidor digital.

Por su parte, Javid Franco, líder del sector financiero en Google México, enfatizó que este tipo de integraciones abren una nueva etapa de relevancia para las marcas. La capacidad de capitalizar el interés del mercado en tiempo real permite a Banco Azteca e IA de Google consolidar un ecosistema en el que la tecnología no solo facilita la transacción, sino que también mejora la experiencia integral del usuario. Con esta infraestructura, la institución refuerza su posición en el mercado de crédito, utilizando la inteligencia artificial como eje de su expansión digital.

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