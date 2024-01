Se viraliza video de ratas en puesto callejero de comida

Como aprendices de cocineros, en redes sociales ha circulado un video de ratas que se pasea entre los utensilios de cocina mientras las personas siguen sus actividades como si nada pasara.

En el video se observa a varias ratas entre las cacerolas mientras personas cocinan en un puesto callejero; y esta escena nos remonta a la película Ratatouille, producida por Pixar Animation Studios donde parece que se tratara de algunos “parientes lejanos” de Remy, el roedor que sueña con ser un gran chef.

¿Cuál será el ingrediente secreto? pic.twitter.com/whe1nrZIOW — Mundo Mágico (@Mundo_MagicoMX) January 1, 2024

Afortunadamente, no se trata de los puestos callejeros del primer cuadro de la Ciudad de México, donde es común ver entrar y salir de las alcantarillas a decenas de ratas para meterse en los puestos de comida; y menos, los que se ubican por los rumbos de La Merced o Tepito.

La usuaria de Twitter, Fabiola González expresa que “no hay tanta diferencia entre un puesto callejero de la India y unos tacos de la CDMX”.

Sí. Según uno de los usuarios de la plataforma X el puesto de comida está en la India.

“Por eso dicen los extranjeros que viajan a la India que se enferman las primeras semanas al estar ahí”, según @ViktoriaJolie; e irónicamente @Joi_Jorgito dijo que los roedores en la India “son sagrados y no transmiten enfermedades”, además de comer “el mismo alimento” y, según aseguró, “no andan entre la basura”.

A lo que se refiere este usuario es al templo de Karni Mata, donde más de 25.000 ratas “transitan” por el suelo de un lado a otro.

El portal español 20 Minutos publicó a finales del año pasado que “en la religión hindú, la vida de un animal se considera igual a la de un humano, de modo que todas estas ratas se cuidan y veneran”.

No por ello, vanessa g publica: “De todos los países, a la India no me inviten… paso en su gastronomía”.

