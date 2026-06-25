Prohíben fiestas nocturnas en la zona lacustre de Xochimilco

Ante la difusión en redes sociales de eventos promovidos como fiestas nocturnas en trajineras, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informa que estas actividades no cuentan con autorización y son incompatibles con la protección y conservación de la zona lacustre de Xochimilco, un ecosistema reconocido internacionalmente por su valor ambiental, biocultural y patrimonial.

El evento difundido recientemente, promovido con salida desde el Embarcadero Cuemanco e integrado por música amplificada, iluminación de neón y venta de bebidas alcohólicas, no cuenta con autorización de esta dependencia.

El Embarcadero Cuemanco se ubica dentro del Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, sitio reconocido además como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, Patrimonio Mundial y Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

Por ello, todas las actividades que se desarrollan en esta zona se rigen por el Programa de Manejo del Área Natural Protegida, instrumento que establece los usos permitidos, así como las actividades sujetas a autorización previa por parte de la Sedema.

Asimismo, dicho instrumento prohíbe la emisión de ruidos y el uso de iluminación que alteren las condiciones naturales del ecosistema y afecten a la fauna silvestre. La realización de eventos nocturnos con música amplificada e iluminación artificial intensa puede impactar negativamente a especies sensibles a la perturbación lumínica y sonora.

Adicionalmente, el consumo de bebidas alcohólicas incrementa el riesgo de generación de residuos, descargas contaminantes en los canales, así como afectaciones al orden y la seguridad de las personas usuarias y de las comunidades locales.