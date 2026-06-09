Ponen en operación dos nuevas rutas del trolebús, El Chapulín y de los Animales Silvestres

Con una inversión de mil 600 millones de pesos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, puso en marcha dos nuevas rutas del Trolebús: la ruta Cero, “El Chapulín”, y la ruta 14, “Animales Silvestres”, en beneficio de 300 mil habitantes de las zonas sur y poniente de la ciudad de México.

“El día de hoy es el día de la electromovilidad como una tarea que estamos concluyendo de entrega de rutas para la ciudad, tanto esta ruta de Chapultepec a Universidad, como la de Huipulco a Universidad. Hemos invertido en conjunto mil 600 millones de pesos en beneficio de más de 300 mil personas de las colonias aledañas”, afirmó.

Antes de dar el banderazo de salida de las unidades de la ruta Cero, “El Chapulín”, la mandataria resaltó que esta línea consta de 22.1 kilómetros, y correrá desde el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Chapultepec al Metro Universidad, y que junto con la ruta 14, “Animales Silvestres” —que también llegará a CU— suman 35.5 kilómetros nuevos de electromovilidad.

“La ruta El Chapulín recorrerá de norte a sur una buena parte del poniente de nuestra ciudad con 60 trolebuses a lo largo de 22 kilómetros. Esta ruta pasará por avenida Revolución y Circuito Interior y en su recorrido conecta con cuatro líneas del Metro, tres líneas del Metrobús y seis líneas de Trolebús”, enfatizó.

Para el desarrollo de este proyecto, el gobierno de la Ciudad de México realizó una inversión superior a 800 millones de pesos, mientras que la empresa COREVSA destinó 378 millones de pesos para la adquisición de nuevas unidades eléctricas.