Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 26 de junio

El Mundial 2026 ya se encuentra en la última fecha de la fase de grupos y la jornada del viernes 26 de junio contará con la definición de tres zonas. El día se iniciará con los duelos entre Noruega-Francia y Senegal-Irak por el Grupo I. Más tarde, por la zona H, Uruguay se enfrentará a España, mientras que Cabo Verde hará lo propio contra Arabia Saudita. La última en cerrarse será la zona G con los partidos ente Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán.

La jornada del viernes se abrirá con el choque estelar entre la Noruega de Erling Haaland y la Francia de Kylian Mbappé. Ambos llegan al duelo con seis unidades y el vencedor se quedará con la cima. Senegal e Irak, por su parte, buscarán su primera victoria para aspirar a una hipotética clasificación en el tercer puesto.

Luego, Uruguay (2) se medirá contra España, que lidera con cuatro unidades, con la obligación de sumar puntos para soñar con la clasificación. Cabo Verde (2), por su parte, hará lo propio con Arabia Saudita (1) en Houston. La definición a la próxima ronda será minuto a minuto.

El día terminará con la resolución del Grupo G. Bélgica no tuvo un gran arranque al empatar en dos oportunidades y se enfrentará con Nueva Zelanda (1) para sellar su pasaje. Egipto, que lidera con cuatro puntos, chocará contra Irán en Seattle.

Francia y Noruega

La Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland jugarán este viernes (14:00 horas de Perú) en uno de los duelos más atractivos de la primera fase del Mundial, un choque que decidirá al líder del Grupo I y en el que sus dos grandes estrellas intentarán dar caza a Lionel Messi en la pelea de goleadores.

Noruega y Francia se medirán en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos), a partir de las 15.00 hora local, la misma hora en la que jugarán Senegal e Irak en Toronto (Canadá) para cerrar el Grupo I.

Francia y Noruega suman seis puntos tras cosechar sendas victorias en sus dos primeros partidos, pero ‘Les Bleus’ lideran el grupo por diferencia de goles, por lo que Haaland y compañía están obligados a vencer si quieren asaltar la primera plaza.

Fuentes: Infobae e Agencia Andina ©️ Editora Perú