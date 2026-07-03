Convocan a poner ofrendas en Museo de Antropología previo al México vs. Inglaterra

En TikTok, usuarios convocaron a llevar ofrendas al Museo Nacional de Antropología para pedir la ayuda de Tláloc rumbo al partido México vs Inglaterra en el Mundial 2026.

La propuesta surgió después de que el creador de contenido Ferus reviviera el mito que relaciona al dios mexica con el juego de pelota.

¿Qué dijo Ferus sobre Tláloc?

Tras notar que la Selección Mexicana permanece invicta y que en cada partido ha estado lloviendo en la Ciudad de México, el creador de contenido lanzó la pregunta: “¿Tláloc tiene algo que ver con esto?”.

El análisis de Ferus, publicado en TikTok, vincula la buena fortuna del equipo mexicano con el dios de la lluvia.

“México está invicto en el Mundial y cada vez que ha ganado, ha llovido. ¿Tláloc tiene algo que ver con esto? O por lo menos ese es el análisis que hace mi prima Majo”, afirma el creador.

En su relato, destaca que a Tláloc “sí le gusta el juego de pelota” y recuerda una leyenda donde el rey Huémac retó al propio Tláloc a un partido.

“El lugar del partido fue la ciudad de Tollan y fue un partido muy complicado, muy cerrado, pero finalmente terminó ganando el lado de la humanidad. Ganó el equipo de Huémac y según la costumbre, los tlaloques juntaron un tributo para los ganadores que constaba de maíz, verduras y comida”, relató Ferus.

Tras el clip, la propuesta de llevarle ofrendas de frutas y semillas a Tláloc el próximo 5 de julio al Museo Nacional de Antropología e Historia de CDMX tomó fuerza en comentarios de TikTok.

La discusión gira en torno a repetir el ritual antes del partido, como señal de respeto a Tláloc y para mantener la buena racha del Tri.

Fuente: infobae